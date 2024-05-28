المرصد الاوروبي: المصارف في لبنان تدفع الى التوجه للقيام بخطوة شطب الودائع وهذا الأمر خطير

شدد المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان، على أن "اعادة تحريك العجلة الاقتصادية في لبنان تتطلب اعادة الثقة بالقطاع المصرفي"، لافتا الى أنه "لا يمكن القيام بذلك الا عبر اعادة الودائع للناس وليس شطبهم كما يحاول البعض".
واشار المرصد الى أن "المصارف في لبنان تدفع الى التوجه نحو القيام بخطوة شطب الودائع وهذا الأمر خطير، إذ أن هذا المسار لن يساعد في استعادة الثقة المطلوبة والتي دونها لن يكون هناك تفعيل للقطاع المصرفي بعد اعادة هيكلته".
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