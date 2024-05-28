الخارجية: الاجتماع الوزاري العربي الصيني تزامن مع مؤتمر بروكسل والجانب الصيني تفهّم عدم حصور بوحبيب

أشارت وزارة الخارجية والمغتربين، تعليقًا على ما نشرته إحدى الصحف حول اجتماع عربي صيني، إلى أنّ "الدعوة للاجتماع الوزاري العربي- الصيني تزامنت مع مؤتمر بروكسل 8 للنازحين الذي يمثل فيه لبنان وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب نظرًا للأهمية التي يوليها لبنان لملف النزوح وضرورة إيصال صوته، والموقف اللبناني الجامع من هذه المسألة للمجتمع الدولي".

ولفتت إلى أنّه "لا يزال الوزير بوحبيب يتابع إجتماعاته في بروكسل حيث يلتقي غدًا وزيرة خارجية بلجيكا، ووزيرة التعاون الدولي، ومسؤولين آخرين، على أن ينتقل بعدها الى باريس لإجراء لقاءات ومواعيد مقررة سابقًا تتعلق بمسألة النزوح السوري وقضايا أخرى تهمم الطرفين اللبناني والفرنسي".

وأضافت الوزارة "شرح الوزير بوحبيب عبر القنوات الدبلوماسية للجانب الصيني التضارب الحاصل في المواعيد حيث أبدى الجانب الصيني تفهمه لعدم تمكن الوزير من الحضور شخصيا"، موضحة أنّه "سبق أن تبلغ الجانب الصيني رغبة الوزير بوحبيب القيام بزيارة رسمية للصين، على أن يتفق لاحقا على تحديد موعد لها بناء على جدول مواعيد الجانبين".