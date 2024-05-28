استقبل رئيس مجلس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة القائد العام لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفل" اللواء آرلدو لاثارو ووفد مرافق. وبحث المجتمعون، الأوضاع العامة لاسيما الميدانية منها في الجنوب على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على المناطق والقرى والبلدات الحدودية. وعرض بري الوضعين المالي والإقتصادي وبرامج البنك الدولي في لبنان خلال إستقباله المدير التنفيذي في البنك الدولي عبد العزيز الملا. كما التقى المفوض العام لوكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الاونروا) فيليب لازاريني بحضور مدير الوكالة في لبنان دوروثي كلاوس حيث تناول اللقاء أوضاع اللاجئين وتقديمات وبرامج عمل الوكالة في لبنان.

كانت هذه تفاصيل خبر بري التقى لاثارو ولازاريني وعرض أوضاعاً مالية وإقتصادية مع المدير التنفيذي بالبنك الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.