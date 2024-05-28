أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بـ"قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف منطقة عين خضير عند أطراف راشيا الفخار في قضاء حاصبيا". كذلك أفاد المراسل، عن "تحليق للطيران الحربي الاسرائلي فوق مزارع شبعا ومنطقة العرقوب يتزامن مع دوي انفجارات يتردد صداها في المنطقة".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": قصف اسرائيلي عند أطراف راشيا الفخار وتحليق للطيران الحربي فوق مزارع شبعا والعرقوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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