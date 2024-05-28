ميقاتي بحث مع المدير التنفيذي في البنك الدولي في مشاريع البنك في لبنان للسنوات المقبلة

بحث رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع المدير التنفيذي في البنك الدولي عبد العزيز الملا، في مشاريع البنك الدولي في لبنان للسنوات المقبلة والتي تتعلق بالكهرباء وبالطاقة المتجددة ومشاريع المياه والصرف الصحي، ورقمنة الاقتصاد ومكننة الدولة. وهذه المشاريع تساهم في النمو الاقتصادي وتعتبر من المشاريع الاستثمارية.

في سياق منفصل، استقبل ميقاتي المدير العام لهيئة اوجيرو عماد كريدية.