بحث رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع المدير التنفيذي في البنك الدولي عبد العزيز الملا، في مشاريع البنك الدولي في لبنان للسنوات المقبلة والتي تتعلق بالكهرباء وبالطاقة المتجددة ومشاريع المياه والصرف الصحي، ورقمنة الاقتصاد ومكننة الدولة. وهذه المشاريع تساهم في النمو الاقتصادي وتعتبر من المشاريع الاستثمارية.
في سياق منفصل، استقبل ميقاتي المدير العام لهيئة اوجيرو عماد كريدية.
كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي بحث مع المدير التنفيذي في البنك الدولي في مشاريع البنك في لبنان للسنوات المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.