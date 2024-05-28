"سرايا القدس": قصفنا مع "القسام" جنود وآليات العدو الصهيوني بمحيط مبنى شمالي مخيم جباليا

أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أننا "قصفنا مع كتائب القسام بقذائف هاون جنود وآليات العدو الصهيوني في محيط مبنى شمالي مخيم جباليا".

هذا، وتواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة، وخصوصًا في رفح وجباليا بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير، مع استمرار الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول.

وكانت قد كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بلاغ، عن أنّ "الاحتلال ارتكب 5 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 46 شهيدا و110 مصابين خلال 24 ساعة".

وعليه، أعلنت الوزارة عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 36096 شهيدًا و81136 مصابًا منذ 7 تشرين الأول".