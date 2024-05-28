الحكومة الإسبانية تبنّت مرسومًا يعترف رسميًا بدولة فلسطين

تبنّت الحكومة الإسبانية خلال اجتماع لمجلس الوزراء مرسومًا يعترف رسميًا بدولة فلسطين، كما أعلنت الناطقة باسم الحكومة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إلى أنّ "الاعتراف بدولة فلسطين خطوة تاريخية تتيح للفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق السلام"، مشددًا على أنّ "إسبانيا تنضم لأكثر من 140 دولة تعترف بفلسطين دولة مستقلة".

ولفت، في كلمة من العاصمة الإسبانية مدريد، إلى أنّ "اعتماد قرار الاعتراف بدولة فلسطين يتماشى مع القرارات الأممية وغير موجه ضد أي جانب"، موضحًا "أننا لن نعترف بأي تغيير لحدود 1967 دون اتفاق الإسرائيليين والفلسطينيين".

ورأى سانشيز أنّ "المسار الوحيد للسلام هو حل الدولتين"، وقال: "ملتزمون بالأمن في المنطقة وسنعمل مع الدول العربية على عقد مؤتمر للسلام".

إلى ذلك، دعا رئيس وزاء إسبانيا، إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الأسرى، في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول 2023.