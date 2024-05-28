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بينهما الأهلي ومصر.. سعر الدولار يصعد في 9 بنوك بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

صعد سعر الدولار مقابل الجنيه مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء في 9 بنوك، مقارنة بأسعار أمس.

سعر الدولار في 9 بنوك

البنك الأهلي المصري: 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيها للبيع، بزيادة 34 قرشا للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع، بزيادة 34 قرشا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.46 جنيه للشراء، و46.56 جنيه للبيع، بزيادة 34 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع، بزيادة 36 قرشا للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.40 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع، بزيادة 28 قرشا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع، بزيادة 35 قرشا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع، بزيادة 35 قرشا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع، بزيادة 35 قرشا للشراء والبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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