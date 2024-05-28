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حريق ضخم غربي رفح جراء قصف مدفعي إسرائيلي لخيام النازحين

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محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، بوقوع حريق ضخم غربي مدينة رفح الفلسطينية جراء استمرار القصف المدفعي الإسرائيلي على المدينة.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصف جديد على مخيمات النازحين في منطقة المواصي غربي مدينة رفح، في واقعة هي الثالثة خلال أسبوع.

وارتقى عدد من الشهداء والجرحى خلال القصف الذي استهدف خيام النازحين في المدينة الجنوبية.

وسبق حادث اليوم استهداف المخيمات في مناطق عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بواسطة المسيرات، إضافة لاستهداف المخيمات في حي تل السلطان غرب رفح، الأحد الماضي، ما أدى لاندلاع الحرائق ووقوع عشرات الشهداء والجرحى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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