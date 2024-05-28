القاضي منصور أصدر مذكّرات توقيف وجاهية بحق موقوفين في ملف "التيكتوكرز" وغيابية بحق متوارين

تابع قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور تحقيقاته في ملف ما بات يُعرَف بـ"التيكتوكرز"، فعقد الجلسة الأولى التي أصدرَ على اثرها مذكّرات توقيف وجاهية بحق موقوفين في الملف كانوا قد مَثَلوا أمامه اليوم، وقدّموا دفوعاً شكليةً بواسطة وكلائهم القانونيين، كما أصدر مذكّرات توقيف غيابية بحق عدد من المتوارين، مع الإشارة الى أن عدد الموقوفين الإجمالي وصل حتى الآن الى 15.

وسطّرَ القاضي منصور كتاباً الى النيابة العامة التمييزية طالباً فيه تعميم النشرة الحمراء على الإنتربول بحق المتوارين، لوجود عدد منهم في أكثر من دولة.