"القسام": فجّرنا منزلًا مفخخًا بقوة صهيونية في رفح وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح

أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بلاغ، أن "مجاهدينا فجّروا منزلًا مفخخًا بقوة صهيونية في جنوب مدينة رفح وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".

وفي وقت سابق، أقرّ الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، بإصابة 13 عسكريًا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

هذا، وتواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة، وخصوصًا في رفح وجباليا بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير، مع استمرار الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول.

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، "أننا دفعنا بلواء رابع للمشاركة في العمليات العسكرية برفح إلى جانب الألوية "401" و"الناحل" و12".

في السياق، أفادت وكالة "رويترز"، بأنّ الدبابات الإسرائيلية وصلت إلى وسط رفح، وتحديدًا بالقرب من مسجد العودة، وهو أحد المعالم الرئيسية في المدينة.