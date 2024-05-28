دعوة لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا عبر شاشة عملاقة ستوضع في مدرسة القلب الأقدس في الجميزة

دعت مؤسسة منى بسترس ومؤسسة بدر وقدامى مدرسة القلب الأقدس، إلى حضور المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، يوم السبت في الأول من حزيران، عبر شاشة عملاقة ستوضع في مدرسة القلب الأقدس في الجميزة، عند الساعة الثامنة مساء.

وسيتخلل هذه المناسبة، التي سيكون الدخول فيها مجاني، فرصة المشاركة لربح دراجة نارية (vespa) وجوائز أخرى قيمة، بالإضافة إلى المشاركة في ألعاب رياضية والتنافس الترفيهي مع نجوم كرة القدم اللبنانية.

في هذا السياق، أوضح أحد المنظيمن، عبر "النشرة"، أن "ليس هناك من هدف لهذه الدعوة إلا إتاحة الفرصة أمام الشباب لحضور المباراة بشكل مجاني"، مشيراً إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي يتم تنظيمها من قبل مؤسسة منى بسترس لكن المشاركين معها يتبدلون". وأوضح أن "لاعبين من فريق نادي الأنصار الرياضي سيشاركون في هذه المناسبة".