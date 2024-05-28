زلزال قوي يهز إندونيسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر اليوم، مقاطعة "تينجارا باسيتان" غرب إندونيسيا.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، في بيان لها، أن مركز الزلزال وقع على بعد 273 كيلومتراً، وعلى عمق عشرة كيلومترات.

ولم ترد حتى الآن، أي تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

وتضرب الزلازل بانتظام أجزاء مختلفة من إندونيسيا، حيث تقع على حزام المحيط الهادئ المعروف باسم "حلقة النار"، إذ تلتقي العديد من الصفائح التكتونية وتسبب نشاطاً بركانياً وزلزالياً متكرراً.