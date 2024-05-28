بولندا: إصابة جندي جراء تعرضه للطعن على يد مهاجر غير شرعي

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن مسؤولون بولنديون اليوم الثلاثاء إصابة جندي عقب تعرضه لعملية طعن على يد مهاجر كان يحاول عبور الحدود البولندية مع بيلاروسيا بشكل غير قانوني.

وقال نائب وزير الداخلية البولندي تشيسواف مروتشيك - في تصريحات نقلها (راديو بولندا) - إن الهجوم حدث وسط زيادة حركة الهجرة غير الشرعية القادمة من بيلاروسيا، متهما السلطات البيلاروسية بتسهيل حركة المهاجرين نحو الحدود البولندية كشكل من أشكال الحرب الهجينة التي تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة على حد تعبيره.

يشار إلى أن أكثر من 13 ألف شخص حاولوا عبور الحدود البولندية بشكل غير قانوني من بيلاروسيا خلال هذا العام؛ وذلك حسبما أفادت وكالة حرس الحدود البولندية.

زيلينسكي: أوكرانيا تتلقى هذا العام 1.7 مليار يورو من عائدات الأصول الروسية المجمدة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تحصل هذا العام على 1.7 مليار يورو من عائدات الفوائد على الأصول الروسية المجمدة، التي من المقرر أن تقدمها بلجيكا لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو في بروكسل، حسبما أوردت وكالة الأنباء الأوكرانية (يوكرينفورم): "لقد ناقشنا اليوم حصول أوكرانيا هذا العام على 1.7 مليار يورو من فوائد الأصول الروسية المجمدة...مشيرا إلى أن بلجيكا ستخصص الأموال لإعادة إعمار منطقة تشيرنيهيف. ونعمل أيضا على فتح مكتب لوكالة التنمية البلجيكية في أوكرانيا".

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن "الاتفاقية الثنائية للتعاون الأمني والدعم طويل الأجل الموقعة اليوم تنص على تقديم مساعدة عسكرية بقيمة 977 مليون يورو على الأقل هذا العام".

وأضاف زيلينسكي "سيتم استخدام المساعدة العسكرية لحماية حياة الناس كما أن تطوير صناعة الدفاع يهدف إلى تعزيز أمن شعوبنا، وهذا منصوص عليه أيضا في الاتفاقية".

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء البلجيكي قد أعلن نهاية العام الماضي أن أوكرانيا ستحصل على 1.7 مليار يورو من الفوائد الناتجة عن الأموال الروسية المجمدة في أعقاب الغزو.

ن جهته ..قال ألكسندر دي كرو - خلال المؤتمر الصحفي عقد في بروكسل بالاشتراك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -إن الأموال ستكون متاحة لكييف خلال عام 2024.

جدير بالذكر أن مجموعة السبع كانت قد قررت تجميد نحو 300 مليار دولار من الأصول الروسية بعد أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا في فبراير 2022 .

وأشار إلى أن أوكرانيا تريد أن تحصل على ما بين 250 و300 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع.

وغالبية تلك الأموال في أوروبا، وخصوصا في بلجيكا التي تستضيف شركة "يوروكلير" التي تتولى معاملات الأوراق المالية الدولية.