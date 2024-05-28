شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: التحالف الوطنى برهن بكل الدلائل أنه الداعم الأول للأسرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد المصرى، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التحالف الوطني برهن بكل الدلائل والخطوات على أرض الواقع أنه الداعم الأول للأسرة المصرية، ليس فقط على صعيد الدعم النقدي بل أنه على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية، فلم يقتصر دوره عند ذلك فقط بل امتد إلى إطلاق مبادرات للارتقاء بالمستوى الصحي للمواطنين في مختلف محافظات مصر.

وأشار عضو لجنة الخطة بمجلس النواب، إلى أن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار فى العمليات الجراحية والتى دشنها التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى بالبحيرة، وذلك لرفع الأعباء عن كاهل المرضى بالمستشفيات الحكومية، مجهود عظيم من كيان يهدف في المقام اول تحسين حياة الملايين من المصريين على كافة النواحي الحياتية.

وثمن النائب أيضا جهود التحالف فى الجانب الصحي وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وتخفيف رحلة المرض عليهم، الأمر الذى يبرهن أن التحالف الوطنى دوره ممتد ليشمل كل المصريين دون تمييز أو تفرقة.