شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشيوخ تناقش تحويل المركز المتميز للأمومة والطفولة بمنشأة القناطر لمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد محمد شرانى، بشأن "تحويل المركز المتميز للأمومة والطفولة ببنى سلامة - مركز منشأة القناطر - الجيزة إلى مستشفى (ب)"، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

وقال النائب أحمد محمد شرانى مقدم الاقتراح برغبة، إن وجود مستشفى مجهزة بغرفة عمليات وبنك دم وحضانات وجميع ما يلزم للتشغيل في هذه المنطقة سيخدم حوادث الدائرى الإقليمي وطريق مصر اسكندرية الصحراوى لقربها منهما، خاصة وأن أقرب مستشفى مركزى تبعد عن بنى سلامة مسافة 42 كم تقريباً وهي مستشفى مبارك المركزى.

وطالب بضرورة تحويل المركز المتميز للأمومة والطفولة بنى سلامة - مركز منشأة القناطر - الجيزة إلى مستشفى مرکزی (ب)، حيث إنه يسهم في تقديم الخدمة لحوالي 500 ألف نسمة، وأيضاً خدمة قرى شمال الجيزة (وردان/ بنى سلامة/الحاجر/القطا/ كفر ابو الحديد/ اتريس/ أبوغالب).

وقال الدكتور خالد جمال عبد الغنى وكيل وزارة مديرية الصحة بالجيزة، إن المساحة الكلية لمبنى مركز بني سلامة المتميز تبلغ 4200 متر مربع مباني الوحدة الصحية ببني سلامة تبلغ 6 624 متر مربع وما بين المركز المتميز تبلغ 1200 متر مربع ومخازن المركز 80 متر مربع وإجمالي مساحة الحديقة 2300 متر مربع وتم اقامة معهدين تمريض للتمريض بنين وبنات 10 فصول للمعهدين مجهزين.

وأوضح أنه تم تشغيل المركز المتميز ببني السلام على مدار 24 ساعة لتقديم الخدمات الطبية، بتخصصات مختلفة مثل (الباطنة - النساء والتوليد – جراحات اليوم الواحد)، بالإضافة الى خدمات الطوارئ والأشعة، وتم تشغيل قسم العمليات الجراحية تخصص النساء والتوليد على مدار 24 ساعة تم استقطاع دور من المركز المتميز لتحويله الى مدرسة تمريض للبنات والبنين، وأصبحت السعة الاستيعابية للمركز 10 أسرة موزعة على 4 غرف، وسيتم العمل على تقديم خدمات الأمصال للإصابات الحرجة في أسرع وقت.

وأكد الدكتور محمد نادى رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، أنه لا يمكن تحويل هذا المركز الطبي الى مستشفى مركزي، ولا يصلح إلا لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وخدمات الطوارئ وخدمات مساعدة فقط.

وأوضح أن مركز منشأة القناطر سيدخل ضمن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، وعلية فإن تطوير أي منشأة صحية في هذه المنطقة سيتم طبقاً لاشتراطات ومعايير منظومة التأمين الصحي الشامل.

ومن جانبهم، وجه أعضاء اللجنة الشكر للدكتور خالد جمال عبد الغنى، وكيل وزارة مديرية الصحة بالجيزة، على الجهد المبذول منذ توليه المنصب واهتمامه الملحوظ للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة بمحافظة الجيزة.

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بالعمل على تشغيل العيادات الخارجية بالتخصصات اللازمة في المركز المتميز للأمومة والطفولة بنى سلامة بالجيزة، مع استمرارية تشغيل غرفة العمليات الخفيفة الطوارئ والاستقبال مع توفير خدمات الأمصال للإصابات الحرجة في أسرع وقت.