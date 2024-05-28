الخازن: ما يحصل لدى النيابة العامة الاستئنافية في طرابلس مع أحد القضاة هو امر ينافي القانون

اعتبر النائب فريد هيكل في تصريح له، "ان ما يحصل لدى النيابة العامة الاستئنافية في طرابلس مع أحد القضاة هو امر ينافي القانون والضمير والاخلاق".
ودعا الخازن "النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار المعروف بمناقبيته للاطلاع على الملف ووضع يده عليه مباشرة لاحقاق الحق ورفع الظلم، كي لا نضطر الى تسمية المتجاوزين باسمائهم".
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