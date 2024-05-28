اللواء عثمان بحث مع رئيس المحكمة الدولية لتسوية النزاعات في لبنان في الأوضاع العامة

بحث المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، مع رئيس المحكمة الدولية لتسوية النزاعات في لبنان القاضي داني خير الله يرافقه كل من أمين السرّ ايلي ترك، والقاضيين في هذه المحكمة روجيه الشرتوني ورشيد أبو جودة والعميد المتقاعد بسام ياسين، في الأوضاع العامة في البلاد.

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