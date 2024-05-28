الطيران الحربي الاسرائيلي خرق جدار الصوت فوق عدد من مناطق الجنوب واقليم الخروب والبقاع

خرق الطيران الحربي الاسرائيلي جدار الصوت فوق عدد من مناطق الجنوب وحاصبيا وصيدا واقليم الخروب، وكان سرب من الطائرات الحربية الاسرائيلية حلق لفترة طويلة على علو منخفض فوق عدد من مناطق الجنوب.
كما افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بخرق لجدار الصوت في البقاع من قبل الطيران الحربي الاسرائيلي.
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