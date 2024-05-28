وزير الخارجية التركي: مقتل جندي مصري على يد الإسرائيليين ينذر بانتشار الحرب

اشار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في مؤتمر صحفي مع نظيره الكمبودي، سوك تشيندا صوفيا، في أنقرة الى أن "مقتل جندي مصري على يد الإسرائيليين، أمس، على الحدود مع رفح ينذر بانتشار الحرب في غزة إلى المنطقة".
وكان الجيش المصري قد أعلن في بيان، أمس الاثنين، أنه "يجرى تحقيقا بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح، مما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين".
ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر أمني رفيع المستوى، أنه "جرى تشكيل لجان تحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث، لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره مستقبلا".
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