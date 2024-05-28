متحدث عسكري إسرائيلي: استهدفنا إرهابيا برفح لكن الهجمة أودت عن غير قصد بحياة فلسطينيين

اعلن متحدث عسكري إسرائيلي، اننا "استهدفنا إرهابيا برفح لكن الهجمة أودت عن غير قصد بحياة فلسطينيين كانوا بالمنطقة"، لافتا الى انه "لم يتضح بعد سبب الحريق الذي أودى بحياة مدنيين في رفح والتحقيق مستمر".

واشار الى اننا "اتخذنا تدابير أمنية قبل تنفيذ الهجوم في رفح للتقليل من المسّ بالمدنيين".

وأعلنت لجنة الطوارئ في رفح في جنوب قطاع غزة، في بلاغ، أنّ "الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة في مواصي رفح راح ضحيّتها أكثر من 20 شهيدًا وعشرات الجرحى".

بدورها، أكّدت وزارة الصحة في غزة حصول مجزرة إسرائيلية جديدة، وذلك بعد المجزرة الأخيرة يوم الأحد التي قُتل فيها 45 فلسطينًيا وأصيب 249 آخرين، أغلبهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين بمنطقة تل السلطان شمال غرب رفح، وفق أرقام رسمية فلسطينية.

في وقت سابق، أعلنت وكالة "الأونروا"، أنّ "نحو مليون فلسطيني نزحوا من رفح في الأسابيع الثلاثة الماضية"، وذلك مع الهجوم الإسرائيلي على المدينة التي يتجمع فيها النازحون الفلسطينيون من أنحاء قطاع غزة جرّاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول.