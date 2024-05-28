الناطق باسم الدفاع المدني بقطاع غزة: معظم الجرحى في مجزرة مواصي رفح إصاباتهم بليغة

اعلن الناطق باسم الدفاع المدني بقطاع غزة، أن "أغلب الشهداء الذين سقطوا في المجزرة في مواصي رفح أطفال ونساء"، مشيرا الى ان "معظم الجرحى في مجزرة مواصي رفح إصاباتهم بليغة".

وأكد في حديث للـ"الجزيرة"، أن "نقص إمكاناتنا يؤدي إلى المزيد من الشهداء"، مشددا على انه "لا يوجد في قطاع غزة أي بقعة آمنة".

وأعلنت لجنة الطوارئ في رفح في جنوب قطاع غزة، في بلاغ، أنّ "الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة في مواصي رفح راح ضحيّتها أكثر من 20 شهيدًا وعشرات الجرحى".

بدورها، أكّدت وزارة الصحة في غزة حصول مجزرة إسرائيلية جديدة، وذلك بعد المجزرة الأخيرة يوم الأحد التي قُتل فيها 45 فلسطينًيا وأصيب 249 آخرين، أغلبهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين بمنطقة تل السلطان شمال غرب رفح، وفق أرقام رسمية فلسطينية.

في وقت سابق، أعلنت وكالة "الأونروا"، أنّ "نحو مليون فلسطيني نزحوا من رفح في الأسابيع الثلاثة الماضية"، وذلك مع الهجوم الإسرائيلي على المدينة التي يتجمع فيها النازحون الفلسطينيون من أنحاء قطاع غزة جرّاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول