بوتين: استخدام أسلحة غربية لضرب الأراضي الروسية ستكون له عواقب خطيرة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه "ستكون هناك عواقب خطيرة إذا أعطت الدول الغربية موافقتها لأوكرانيا على استخدام اسلحتها في ضربات على الأراضي الروسية".

واشار بوتين خلال زيارة لأوزبكستان، الى ان "هذا التصعيد المستمر يمكن أن يؤدي إلى عواقب خطيرة"، موضحا أن "في أوروبا، وخاصة في الدول الصغيرة، يجب أن يكونوا مدركين لما يقومون به. يجب ان يتذكروا انهم دول ذات أراض صغيرة مع كثافة سكانية عالية ... يجب ان يأخذوا ذلك في الاعتبار قبل الحديث عن ضرب الأراضي الروسية في العمق".