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السعودية تدعو المجتمع الدولي التدخل لوقف الكارثة الإنسانية في غزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض (د ب أ)

دعت اليوم الثلاثاء المجتمع لضرورة التدخل لوقف الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وأوضح وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية "واس" عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز – عبر تقنية الفيديو- "مجلس الوزراء، تناول عددا من التقارير حول تطورات الأوضاع ومجرياتها على الساحتين العربية والإقليمة"، مجددا "الرفض القاطع لمواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها السافرة للقرارات والقوانين الدولية كافة، والتأكيد على المجتمع الدولي بضرورة التدخل للحد من تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق".

واطّلع مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة التي تلقاها الملك سلمان بن عبد العزيز من رئيس السنغال، وعلى مضمون الاتصالين اللذين جريا بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، وكل من رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، وما ركزت عليه في جوانب العلاقات بين المملكة وبلدانهم، وفرص تطويرها في مختلف المجالات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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