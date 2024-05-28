شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر يلتقى وزير الإعلام السعودى: التعاون الإعلامى يعكس قوة علاقة زعماء الدولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام بالعلاقات الإعلامية القوية بين مصر والسعودية ، وأكد خلال لقائه بوزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، أن التعاون الإعلامى الوثيق يعكس العلاقات القوية بين الرئيس عبدالفتاح السيسى وخادم الحرمين وولى العهد الأمير محمد بن سلمان .



وأكد الدوسرى حرص المملكة على تدعيم التعاون الإعلامي بين البلدين والعلاقات المصرية السعودية وتاريخية وتتميز بالتفرد والمسئولية، مضيفًا أن العلاقات الإعلامية بين البلدين هى انعكاس للعلاقات السياسية التي تعد الآن في أقوى مستوياتها والتوافق تام فى مختلف القضايا.



وتم خلال اللقاء بحث برامج التعاون المشتركة فى مجالات تدريب الإعلاميين ، والاتفاق على توقيع بروتوكول للتعاون الإعلامي ، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين بتوقيع مذكرة تفاهم بين مصر والمملكة، وكذلك إعداد برنامج مشترك للمحتوى الإعلامي الذى يتوافق مع القيم العربية والإسلامية ، ومواجهة غزو الأفكار التى تبثها المنصات الأجنبية ولا تتوافق مع قيمنا، وبلورة التوافق الكبير فى الرؤى والتوجهات والسياسات فى برامج اعلامية بين البلدين.



وأشاد وزير الاعلام السعودى بالزيارة التى قام بها لمصر مؤخرا ، والحفاوة التى قوبل بها ، ولقاءته المتعددة بالاعلاميين والسياسيين والمثقفين والمسئولين، والنتائج التى ترتبت عليها.



جاء اللقاء على هامش اجتماعات وزراء الإعلام العرب فى البحرين ، وحضرها من الجانب المصري امين عام المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام المستشار ياسر المعبدى، ومن الجانب السعودى محمد فهد الحارثي، الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، وفهد بن حسن آل عقران، رئيس وكالة الأنباء السعودية، ود. خالد الغامدي، وكيل وزارة الإعلام السعودية للعلاقات الإعلامية الدولية.