وديع الخازن بعد لقاء دريان: من الأولى إنقاذ البلد قبل فوات الأوان وإصلاح دوائر الدولة وتطهيرها من الفساد

اشار عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن بعد لقائه مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، الى انه "تداولنا في أوضاع البلاد التي دخلت مرحلة حرجة جدا مع التجاذبات الحاصلة حول انتخاب رئيس للجمهورية. وعبر سماحته عن قلقه العميق من الارتجالية التي تغلب على التعاطي مع هذا الاستحقاق الوطني، والذي يتطلب استنفارا عاما لإعادة انتظام مؤسسات الدولة ووقف النزيف الاقتصادي والمعيشي في جميع القطاعات الرسمية والخاصة، خصوصا معضلة النزوح السوري وتداعياته. وهل يجوز بعد كل ما مر به لبنان من انهيارات واضطرابات وما يحصل اليوم من اعتداءات عدوانية إسرائيلية، أن يختلف السياسيون حول أولوية الحوار والتشاور وأهمية اعتمادهما لغة وحيدة في ال​سياسة​ يفضيان إلى بلورة مسار إنقاذي يبدأ بانتظام المؤسسات الدستورية وفي طليعتها رئاسة الجمهورية، والانحياز إلى مصالح المواطنين للنهوض من الحفرة التي وصلنا إليها. فالظروف الإقليمية، لا سيما الإسرائيلية الدائمة في أطماعها ضد لبنان في أرضه ومياهه، ونحن على مفترق ترسيم الثروات النفطية المرتقبة في مياهنا البحرية توجب تجاوز أزمة انتخاب رئيس للجمهورية التي لم تعد أزمة صغيرة، لأنها كبرت".

أضاف :”ولأن لبنان اليوم في خطر حقيقي، فمن الأولى إنقاذه قبل فوات الأوان وإصلاح دوائر الدولة وتطهيرها من الفساد والمفسدين. وإذا بقينا في مرحلة الاجترار، ولن ننهي هذه الصفحة المأسوية في تاريخنا المعاصر، فإن لبنان مقبل على كوارث أدهى، وفوضى وضياع يسهل على القوى الخارجية العبث بمصيره من خلالها لمصالحها وأغراضها...