وليد وتيمور جنبلاط استقبلا لودريان في كليمنصو

استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط والنائب تيمور جنبلاط الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في كليمنصو. وفي وقت سابق، اليوم، وصل إلى مطار بيروت الدولي، الموفد الفرنسي الخاص جان ايف لودريان على رأس وفد فرنسي في زيارة رسمية يجري خلالها محادثات مع عدد من المسؤولين اللبنانين.

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