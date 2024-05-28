الحاج حسن هنأ إيمانويل سوبيرون بانتخابها مديرة للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية WOAH

تم التصويت لانتخاب المدير العام الجديد للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية WOAH في باريس – فرنسا، في إطار انعقاد جمعيتها العمومية، وفازت المرشحة الفرنسية إيمانويل سوبيرون بالمنصب، وكان لبنان داعما لها من خلال توجيهات وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن لمندوب الوزارة لدى المنظمة مدير الثروة الحيوانية الدكتور الياس إبراهيم.

وهنأ وزير الزراعة سوبيرون هاتفيا بمنصبها الجديد، مؤكدا "عمق العلاقات اللبنانية - الفرنسية الداعمة دوما للقطاع الزراعي".

كما عول على "دور المنظمة وأهميتها في وضع المعايير الدولية للصحة الحيوانية ومواكبة السلطات البيطرية في العالم، التي من شأنها حماية صحة الإنسان من الأمراض المشتركة والحفاظ على الأمن الغذائي والسلامة الغذائية".

وتمنى لـ"المديرة الجديدة التوفيق بمهامها الجديدة وتعزيز التعاون بين لبنان والمنظمة من خلال مكتبها الإقليمي في بيروت".

كما هنأ الحاج حسن "مندوب لبنان بفوزه بمنصب الأمين العام للجنة الإقليمية للشرق الأوسط".