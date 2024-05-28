قوى الأمن عممت صورة مفقودة غادرت منذ حوالى الـ6 أيام منزلها الكائن في بلدة الكنَيسة

عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّة، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: فيفيان وسام شمص (من مواليد عام 1997، لبنانيّة)، التي غادرت منذ حوالى الـ6 أيام منزلها الكائن في بلدة الكنَيسة، ولم تَعُد لغاية تاريخه".

وطلبت من "الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة دير الأحمر في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 320180-28، للإدلاء بما لديهم من معلومات".