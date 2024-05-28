يبحث الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، الذي وصل الثلاثاء الى بيروت، مع المسؤولين سبل الخروج من "الحلقة المفرغة" التي تحول دون انتخاب رئيس منذ أكثر من عام ونصف العام، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي وكالة "فرانس برس".
واستهلّ لودريان زيارته التي تستمر يومين بلقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، على أن يلتقي عدداً من القوى السياسية الرئيسية في البلاد.
وقال المصدر الدبلوماسي الفرنسي إن "لودريان سيحاول الدفع باتجاه "الخروج من الحلقة المفرغة" التي دخلتها البلاد مع عجز القوى السياسية عن انتخاب رئيس للجمهورية".
وأوضح، متحفظاً عن ذكر هويته، أنّ لودريان يريد تشجيع "المشاورات الداخلية بين مختلف الفرقاء، بما يؤدي إلى اتفاق تمهيداً لانتخاب رئيس".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر لـ"ا ف ب": لودريان يبحث في بيروت سبل الخروج من "الحلقة المفرغة" مع تعذر انتخاب رئيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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