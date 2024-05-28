حمادة: ما يجري في فلسطين كارثة انسانية وهو عار على الأمة العربية

اشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة، خلال احياء عيد المقاومة والتحرير عبر احتفال نظمه "حزب الله"، في بلدة الفاضلية الحدودية، الى ان "المقاومة اليوم اقوى مما كانت عليه منذُ البداية، وان شاء الله سيكون زوال اسرائيل اقرب من اي وقت مضى".
واعتبر حمادة ان "الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي دولة صاحب العصر والزمان، ولن تسقط". وأكد أن "ما يجري في فلسطين كارثة انسانية، وهو عار على الأمة العربية المتصهينة والمطبعة مع العدو"، مضيفا"أن الجيش الاسرائيلي الذي كان لا يقهر، لا بستطيع اعادة اسراه أو أن يرد عن نفسه امام محور المقاومة".
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