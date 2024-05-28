أحمد الخير: زيارة لودريان محاولة فرنسية متجددة لمساعدة لبنان على الخروج من حالة إدمان الفراغ

اشار عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير، الى أن "زيارة موفد الفرنسي جان إيف لودريان، محاولة فرنسية متجددة ومشكورة، بالتنسيق مع أصدقاء لبنان في اللجنة الخماسية، لمحاولة مساعدة لبنان على الخروج من حالة إدمان الفراغ، والمزيد من حث الأفرقاء اللبنانيين على بذل ما يلزم من جهود لاقتناص الفرص التي قد تكون مواتية لإنهاء أزمة الفراغ الرئاسي".
وفي وقت سابق، اليوم، وصل إلى مطار بيروت الدولي، الموفد الفرنسي الخاص جان ايف لودريان على رأس وفد فرنسي في زيارة رسمية يجري خلالها محادثات مع عدد من المسؤولين اللبنانين.
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