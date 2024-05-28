البيت الابيض: الولايات المتحدة قد تذهب إلى حد فرض حظر شامل على التجارة مع روسيا

أفاد نائب مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، داليب سينغ، بأن "الولايات المتحدة، في سياسة العقوبات التي تنتهجها، قد تذهب إلى حد فرض حظر شامل على التجارة مع روسيا"، مشيرا الى أن "تاريخ عقوبات والحظر ليس رائعًا، ولكن مع قيام روسيا بتحويل اقتصادها بالكامل إلى مصنع لآلة الحرب، فسوف نصل إلى نقطة سيصبح عندها (الحظر) أمرًا واقعًا".

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن "أية شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية".