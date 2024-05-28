منظمة الصحة العالمية: عمليات الإجلاء لدواع طبية من غزة توقفت تماما

أعلنت منظمة الصحة العالمية، ان "عمليات الإجلاء لدواع طبية التي تشتد الحاجة إليها من غزة وكانت محدودة في الأساس، توقفت تماما عندما شنت إسرائيل هجومها العسكري على رفح قبل ثلاثة أسابيع".
واشارت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس، الى إنه "منذ أن شنت إسرائيل هجومها العسكري على مدينة رفح الجنوبية المكتظة مطلع ايار حدث توقف مفاجئ لجميع عمليات الإجلاء الطبي". وحذرت من أن "هذه الخطوة تعني أن المزيد من الاشخاص سيموتون بانتظار تلقي العلاج".
ولطالما طلبت وكالة الصحة العالمية من إسرائيل الإذن بإجلاء مزيد من الأشخاص المصابين بأمراض خطيرة وإصابات بالغة من غزة.
وتشير التقديرات إلى أن الآلاف من سكان غزة يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل لكن القليل منهم تمكنوا من مغادرة القطاع المحاصر منذ اندلاع الحرب قبل نحو ثمانية أشهر.
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