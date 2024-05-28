مصدر رفيع المستوى: مصر لن تعتمد التنسيق مع الجانب الإسرائيلي

الشارقة - اميمة ياسر - أكد مصدر مصري رفيع المستوي، أن مصر أكدت موقفها الثابت بعدم التعامل في معبر رفح إلا مع الأطراف الفلسطينية والدولية ولن تعتمد التنسيق مع الجانب الإسرائيلي.

وقال المصدر في تصريحات صحفية، إن مصر عازمة على مواصلة جهودها لدعم الاشقاء الفلسطينيين والحفاظ على حقوقهم التاريخية بكل السبل الممكنة، مشيراً إلى أنه تم إبلاغ كافة الأطراف المعنية بأن إصرار اسرائيل على ارتكاب المذابح والتصعيد في رفح يُضعف مسارات التفاوض مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

وعلي صعيد ملف المفاوضات، كشف المصدر أن الوفد الأمني المصري يكثف من جهوده لإعادة تفعيل اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية.