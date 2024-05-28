الكويت وإثيوبيا توقعان مذكرة تفاهم لاستقدام العمالة المنزلية

ياسر رشاد - القاهرة - وقعت الكويت وإثيوبيا مذكرة تفاهم ثنائية لاستئناف استقدام العمالة المنزلية بعد سنوات من التوقف، حيث وقّع المذكرة عن الجانب الكويتي السفير نايف العتيبي، ووزيرة العمل والمهارات مفرحات كامل عن الجانب الإثيوبي.

وقال السفير الكويتي إن المذكرة من شأنها أن تعزز سبل التعاون بين البلدين وتخلق التنوع في سوق العمالة المنزلية في البلاد، مؤكدا أهمية توعية العمالة الإثيوبية الراغبة في العمل بالكويت بالقوانين والتشريعات وعادات وتقاليد البيت الكويتي.

بدوره،علق السفير الإثيوبي لدى الكويت سيد جبريل على توقيع المذكرة قائلاً: "أصبحت الكرة الآن في ملعب الجانب الكويتي"، معربا عن سعادته باستئناف التعاون في هذا الملف؛ لـ"كون آخر اتفاقية وقّعت بين البلدين كانت قبل 14 عاماً".

وقال جبريل: إنه "بعد التوقيع على المذكرة التي تغطي كل الجوانب الخاصة بالاستقدام، أصبح الجانب الإثيوبي جاهزاً لإرسال العمالة المنزلية للكويت، والبدء في التنفيذ الآن بالملعب الكويتي".