شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسى سابق: الصين مهتمة بعلاقتها مع مصر وتقدر دورها فى دعم قضية فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث السفير على الحفنى مساعد وزير الخارجية الأسبق وسفير مصر السابق فى الصين، عن زيارة الرئيس السيسى للصين، قائلا:" الزيارة ثنائية فى المقام الأول وحضور مناسبة الذكرى الـ 20 لإنشاء المنتدى العربى الصينى، وهى تعطى الفرصة للزعيمين للتشاور فى عدد من القضايا وخاصة القضية الفلسطينية".

وأضاف على الحفنى خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة الحياة، أن الصين ترى أن الحرب فى غزة حرب عبثية، وأن إسرائيل تتحدى إرادة المجتمع الدولى، وهى تقرأ الأحداث نفس القراءة المصرية والعربية وتقدر الدور الذى تقوم به مصر فى دعم القضية الفلسطينية.

وتابع: "الصين مدركة لأهمية الأمن القومى المصرى، وهى أدرى من أى طرف دولى آخر بمجريات الأمور فيما يتعلق بالصراع العربى الإسرائيلى والقضية الفلسطينية، لافتا إلى أن الصين مهتمة بعلاقتها مع مصر ومقبلة عليها وما تشهده العلاقات المصرية الصينية مرحلة استثنائية غير مسبوقة فى العصر الحديث.