شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كتلة الحوار: عودة الحوار الوطنى قرار سياسى هام ورسالة للداخل والخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، أن عودة جلسات الحوار الوطنى قرار سياسى مهم ومتميز، بعد فترة خمول وهى رسالة مهمة للداخل والخارج.

وأضاف باسل عادل خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة الحياة، أن الرسالة تقول للخارج هذه هى المعارضة والصف المصرى كله متوحد والجميع على نفس الترابيزة رغم أنهم فى الأصل فرقاء ومعارضة ولديهم وجهات نظر مختلفة، لكن فى هذا الأمر سيكونون على قلب رجل واحد.

وتابع باسل عادل: "الحوار الوطنى خلف الدولة ويدافع عن قراراتها الخاصة بملف الأمن القومى المصرى، حيث يجتمع الجميع فى مكان واحد يتحدثون بلسان الدولة، أما عن الشأن الداخلى فهو يقوم بعمل مراجعة للتوصيات والمخرجات، لأن الناس طالبت بمعرفة ما حدث فى الحوار الوطنى".

وأكد باسل عادل، أن "الحوار الوطنى حالة يجب أن تستمر، والدولة بها حوار، ونحن فى حاجة لأن نثق فى بعض، ونريد مصلحة الدولة".