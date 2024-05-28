نائبة الرئيس الأميركي: مأساوية هو أقل ما توصف به ضربات إسرائيل لرفح

اعتبرت نائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس إن "كلمة مأساوية هي أقل ما يقال في وصف الضربات الجوية الإسرائيلية التي أدت إلى نشوب حريق في مخيم في مدينة رفح بغزة"، مما أسفر عن مقتل 45 فلسطينيا.
وكانت هاريس التي كانت تتحدث خارج إحدى الفعاليات في واشنطن، ترد على سؤال أحد الصحفيين حول الغارة الجوية التي وقعت مساء يوم الأحد في مدينة رفح.
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