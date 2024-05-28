إن.بي.سي: أميركا تعلق مساعدات غزة بعد تضرر الرصيف البحري جراء الطقس

اوضحت شبكة "إن.بي.سي نيوز" نقلا عن مسؤولين إن "الجيش الأميركي علق إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بحرا بعد تضرر الرصيف البحري المؤقت الذي أقامه على ساحل القطاع جراء الطقس السيئ".

وذكرت الشبكة في تقريرها نقلا عن مسؤول أميركي وآخر إسرائيلي وثالث من الأمم المتحدة أن "من المتوقع أن يعلن الجيش الأميركي عن ذلك في وقت لاحق اليوم".