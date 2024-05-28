شولتس: قصف رفح يظهر لماذا تعارض ألمانيا الهجوم البري الإسرائيلي واسع النطاق

اشار المستشار الألماني أولاف شولتس، الى ان "ما وقع بالأمس في رفح وقصف لمخيم للاجئين وقتل العديد من الأبرياء أمر مأساوي"، موضحا أن "قصف رفح يظهر لماذا تعارض ألمانيا الهجوم البري الإسرائيلي واسع النطاق لأنه لا يمكن توفير حماية للمدنيين".

وفي وقت سابق، اليوم، اعلنت لجنة الطوارئ في رفح في جنوب قطاع غزة، في بلاغ، أنّ "الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة في مواصي رفح راح ضحيّتها أكثر من 20 شهيدًا وعشرات الجرحى".

بدورها، أكّدت وزارة الصحة في غزة حصول مجزرة إسرائيلية جديدة، وذلك بعد المجزرة الأخيرة يوم الأحد التي قُتل فيها 45 فلسطينًيا وأصيب 249 آخرين، أغلبهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين بمنطقة تل السلطان شمال غرب رفح، وفق أرقام رسمية فلسطينية.

وكانت قد أعلنت وكالة "الأونروا"، أنّ "نحو مليون فلسطيني نزحوا من رفح في الأسابيع الثلاثة الماضية"، وذلك مع الهجوم الإسرائيلي على المدينة التي يتجمع فيها النازحون الفلسطينيون من أنحاء قطاع غزة جرّاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول.