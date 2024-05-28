ماكرون: تسليم أوكرانيا أسلحة بعيدة المدى قادرة على ضرب أهداف عسكرية روسية لا يشكل تصعيدا للصراع

اشار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الى أن "تسليم أوكرانيا أسلحة بعيدة المدى قادرة على ضرب أهداف عسكرية روسية لا يشكل تصعيدا للصراع".

وأكد ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، أننا "لا نريد التصعيد في أوكرانيا، لكن كيف يمكننا تزويد أوكرانيا بالأسلحة ونقول إنه لا يمكنك استخدامها للدفاع؟ إن السماح لأوكرانيا بتدمير المنشآت العسكرية على الأراضي الروسية، حيث يتم القصف ليس تصعيدا".

وشدد على أنه "يجب السماح لأوكرانيا بضرب الأهداف الموجودة على الأراضي الروسية والتي يتم القصف منها".

وفي نهاية شباط الماضي، قال ماكرون، إن "باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا من كسب الصراع"، ووفقًا له، ناقش زعماء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء.