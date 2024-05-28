مجلس الوزراء السعودي جدد رفضه لمواصلة إسرائيل انتهاكاته للقرارات الدولية

جدد مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه، برئاسة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، "رفضه لمواصلة إسرائيل انتهاكاته للقرارات الدولية".

واشارت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الى إن "مجلس الوزراء تناول عددا من التقارير حول تطورات الأوضاع ومجرياتها على الساحتين العربية والإقليمية، وجدد الرفض القاطع لمواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها السافرة للقرارات والقوانين الدولية كافة، والتأكيد على المجتمع الدولي بضرورة التدخل للحد من تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني".

يشار إلى أن 45 فلسطينيا قتلوا وأصيب العشرات، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الجيش الإسرائيلي، أمس الأول، بعد قصفها مخيما للنازحين شمال غرب رفح، ويقع المخيم ضمن مناطق حددها الجيش الإسرائيلي مسبقا على أنها آمنة، ودعا النازحين إلى التوجه إليها، ولم يصدر أي بيانات أو تحذيرات للنازحين وسكان المنطقة لإخلائها، وفقا لوكالة "وفا".