مجلس النواب الفرنسي يعلق عضوية نائب لوح بالعلم الفلسطيني اثناء جلسة له

قررت الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم تعليق عضوية نائب من اليسار المتطرف لمدة 15 يوما لتلويحه بعلم فلسطيني في مقر الجمعية، ما تسبب في تعليق إجراءات الجلسة لنحو ساعة.

واكدت رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية يائيل برون-بيفيه بانه "لا يمكن التهاون في هذا"، وعلقت الجلسة واستبعدت النائب سيباستيان ديلوغو الذي قُلص راتبه إلى النصف لمدة شهرين.

ولوح ديلوغو بالعلم دعما للفلسطينيين، وقال لصحفيين "لوحت بالعلم الفلسطيني في الجمعية الوطنية العامة... لأن في الوقت الذي أتحدث فيه تبيع فرنسا أسلحة وتبيع مكونات لإمداد الجيش الإسرائيلي". وأضاف "ثمة إبادة جماعية تحدث هناك".

ووقع الحادث خلال إجابة فرانك رييستيه وزير الدولة في وزارة التجارة سؤالا عن الوضع في قطاع غزة حيث أثار هجوم إسرائيل على حماس تنديدا دوليا لارتفاع عدد القتلى من المدنيين.