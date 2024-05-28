مجلس الوزراء قرر تعديل القرار المتعلق بالتحقيق باستشهاد الصحافي المصور عصام عبدالله

قرر مجلس الوزراء تعديل قراره رقم 1 ليصبح وفقاً لما يلي: "أخذ المجلس علماً بالتقرير الذي أعدته المنظمة الهولندية للبحث الالعلمي التطبيقي tno المتعلق بالتحقيق باستشهاد الصحافي المصور عصام عبدالله".

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