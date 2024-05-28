مواعيد امتحانات مباراة الدخول لشهادة الإجازة في التربية والإعداد لمرحلتي الروضة والتعليم الأساسي بالجامعة اللبنانية

أعلن عميد كلية التربية في الجامعة اللبنانية الدكتور خليل الجمال في بيان، "مواعيد إجراء امتحانات مباراة الدخول لشهادة الإجازة في التربية والإعداد لمرحلتي الروضة والتعليم الأساسي (حلقة أولى وثانية) في الاختصاصات الآتية: تربية الطفولة المبكرة، تعليم اللغة العربية في المرحلة الابتدائية، تعليم اللغة الفرنسية في المرحلة الابتدائية، تعليم اللغة الانكليزية في المرحلة الابتدائية، تعليم الرياضيات في المرحلة الابتدائيّة، تعليم العلوم في المرحلة الابتدائيّة، تعليم الاجتماعيات في المرحلة الابتدائية، تربية بدنية ورياضية، تربية موسيقية، تربية فنية (فنون تشكيليّة) للعام الجامعي 2024 - 2025 وفقًا للآتي:

الامتحانات الخطية في الثقافة العامة باللغتين العربية والأجنبية لكل المسارات التخصصيّة يوم الخميس الموافق 11 تموز 2024.

الامتحانات الخطية في مادة الاختصاص للمسارين التخصصيين: تعليم العلوم وتعليم الرياضيات يوم الجمعة الموافق 12 تمّوز 2024.

الاختبارات العملية للطلاب المقبولين في الامتحانات الخطية للمسارات التخصصية: تربية بدنية ورياضية، تربية موسيقية وتربية فنية (فنون تشكيلية) يومي الاثنين والثلثاء في 22 و23 تموز 2024.

المقابلات الشفهية لكل المسارات التخصصية يومي الاثنين والثلثاء في 29 و30 تموز 2024.

تعلن النتائج النهائية يوم الأربعاء الموافق 31 تمّوز 2024.

تقدم الطلبات إلكترونيا Online على الرابط:

- الفرع الأوّل: bit.ly/pedagogyone

- الفرع الثّاني: bit.ly/pedagogytwo

ز- تقدم الطلبات حضوريا في مبنى الفرع الأول أو الفرع الثاني اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 3 حزيران 2024 ولغاية يوم الخميس الموافق 4 تمّوز 2024 ضمنا، وذلك أيام الاثنين والثلثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع من الساعة ٩:00 صباحا حتى الساعة 1:00 ظهرا".

وأوضحت أن "المستندات المطلوبة:

- طلب الاشتراك معبأ بالمعلومات المطلوبة مطبوعا وموقعا من الطالب (تجدونه على الرّابط الالكترونيّ المعتمد).

- إخراج قيد إفراديّ أو صورة مصدّقة عنه أو صورة مصدّقة عن الهويّة.

- نسخة مصدّقة عن شهادة البكالوريا اللّبنانية - القسم الثّاني - أو ما يعادلها (أو طلب الترشيح للعام الدراسيّ 2024-2025 في حال عدم صدور الشّهادات الرّسميّة).

- صورتان شمسيّتان مصدّقتان من المختار.

- طابع أميريّ بقيمة 20,000ل.ل.

- رسم الاشتراك لمباراة الدّخول: 500،000 ل.ل.

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتّصال على الأرقام الآتية:

- الفرع الأوّل (الأونسكو - بيروت): 801461/01 - 857653/01 - 785618/01

- الفرع الثّاني (نيو روضة - المتن):680382/01 - 680383/01 - 680384/01 - 680193 /01".