ميقاتي بحث مع لودريان المساعي التي تبذلها فرنسا لحل ازمة الرئاسة في لبنان

إستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان عصر اليوم في السرايا في حضور السفير الفرنسي ايرفيه ماغرو والوفد المرافق، كما حضر مستشارا رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.
في خلال الاجتماع تم البحث في المساعي التي تبذلها فرنسا لحل ازمة الرئاسة في لبنان، والجهود التي تقوم بها "اللجنة الخماسية" في هذا الاطار.
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