جامعة بنها تحتفل باليوم العالمي للتمريض (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

احتفلت جامعة بنها، اليوم الثلاثاء، باليوم العالمي للتمريض، وجرى تكريم المتميزين من أطقم التمريض والأطباء، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد الأشهب، عميد كلية الطب البشري، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة مروة راغب، عميدة كلية التمريض، والدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، على أن القطاع الصحي على رأس أولويات الدولة المصرية، وهو ما ظهر من خلال زيادة حجم الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي خلال العشر سنوات الماضية، وإطلاق العديد من المبادرات الصحية منها مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي، ومنظومة التامين الصحي الشامل مما ساهم بدوره في الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

وأشار رئيس الجامعة ألى أن الأطقم الطبية هم أصحاب رسالة وليس مهنة، قدموا العديد من الشهداء خلال أزمة كورونا، مشيرًا أن المستشفيات الجامعية يتردد عليها 4 آلاف حالة يوميًا من محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة، تقدم لهم الرعايا الطبية في مختلف التحصصات، مما يدل على ثقة المواطنين بها، موضحًا أن المستشفى الجامعي شهد تطورًا في كافة أقسامه باعتباره جزء من المنظومة الصحية داخل الدولة.

ووجه "الجيزاوي" الشكر لكل العاملين بالمستشفى الجامعي لما قدموه من خدمات طبية للمواطنين.

من جانبه، قال الدكتور محمد الأشهب، إن التمريض مهنة سامية وإنسانية تهدف إلى إنقاذ البشر، موجهًا الشكر لقيادات الجامعة على الدعم الذي يقدموه للمستشفيات الجامعية من أجل رفع كفاءتها، موضحًا أن تكريم الأطقم الطبية هو تكريم لأنفسنا.

وأضاف الدكتور عمرو الدخاخني، أن مهنة التمريض تُعد من أعظم المهن الإنسانية فهي ركيزة أساسية ضمن المنظومة الطبية التي تخدم الإنسان، مشيرًا إلى أن تضحيات الأطقم الطبية دائمًا مُقدرة من الجميع، مؤكدًا على التزام الجامعة والمستشفيات الجامعية بدعمهم من أجل تقديم أفضل خدمة للمرضى، موجهًا الشكر لكل طبيب وممرض يصنعون البسمة على وجوه المرضى.

وفي نهاية الاحتفال، كرّم رئيس الجامعة، ومرافقوه، أسر شهداء الأطقم الطبية والمتميزين من الأطباء والتمريض بالمستشفى الجامعي.