الإعدام شنقًا لـ"منجد" قتل مواطن لسرقته في الإسكندرية



محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية وبإجماع الآراء بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الديار المصرية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة منجد بالإعدام شنقًا بتهمة القتل العمد وسرقة مواطن بمنطقة العامرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي، وسكرتارية أحمد الفيومي.

تعود وقائع القضية رقم 32595 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقى ضباط القسم بلاغًا يفيد العثور على جثة مواطن داخل الشقة سكنه وبها إصابات متعددة، وبالقحص تبين أن الجثة للمدعو "الـ.م.ع" في العقد الرابع من العمر، غارقة في الدماء بأرضية المطبخ بالشقة سكنه بمساكن البوسطة بمنطقة العامرية.

وعقب تقنين الإجراءات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "أ.م.ر" منجد، بهدف السرقة، والذي تقابل مع المجني عليه صدفة أثناء صعوده سلم العقار، فاستوقفه الأخير وسأله عن سبب تواجده داخل العقار اعتقادًا منه أن المتهم على علاقة بإحدى السيدات قاطني العقار.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم ساير المجني عليه في الحديث حتى استضافه داخل شقته لاستكمال حديثهما واستبيان حقيقة الأمر، وما أن قصد المجني عليه الحمام لقضاء حاجته، عقد المتهم العزم على قتله وسرقة محتويات الشقة.

واعترف المتهم في التحقيقات أنه انتظر المجني عليه أثناء خروجه من الحمام وباغته بضربة من الخلف بقطعة حديد على رأسه تلاها 3 ضربات أخرى حتى سقط على الأرض وسحبه إلى المطبخ، وواصل التعدي على المجني عليه بـ"حامل شيشة" حتى انكسرت من الضرب وأخذ شظايا القطع الزجاجية وطعن المجني عليه بها حتى تأكد من مفارقته الحياة.

واستولى المتهم من شقة المجني عليه على عدد من أواني الطهي وسكينة وقطعة شعلة بوتاجاز و2 قلب شيشة وريسيفر ومروحة وغسالة، واستبدل ملابسه بملابس المجني عليه، وتبين من التحقيقات أن المتهم باع المسروقات لشخص حسن النية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.