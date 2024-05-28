شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: الحوار الوطنى نجح فى خلق حالة اصطفاف بين القوى السياسية خلف الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت النائبة رحاب موسي عضو مجلس النواب بحزب إرادة جيل ، انعقاد مجلس أمناء الحوار الوطني فى يوم السبت الموافق الأول من يونيو القادم فى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، للإعداد لمرحلة جديدة من الحوار الوطني، إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته وخاصة فى ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية التى ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بهدف تصفية القضية الفلسطينية .

وقالت النائبة رحاب موسي، خلال بيان صحفي، إن الحوار الوطني نجح في خلق حالة من الاصطفاف الوطني للقوى السياسية خلف الدولة ،إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار الوطني ، نظرا للأوضاع الخطيرة التى خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، يعكس إهتمام الدولة مخرجات وتوصيات الحوار الوطني ،التى تمثل نتاج أفكار و رؤى وأطروحات المشاركين التى تعزز رؤية واستراتيجية الدولة

وأشارت النائبة رحاب موسي، أن الحوار الوطني قدم وسيقدم العديد من المقترحات التى تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة ،ودعمها للقضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أى محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وسلب حق الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت موسي على أن الدولة تعمل على دائما على وجود توافق بين مختلف القوى السياسية والوطنية ، والحوار الوطني يقوم بهذا الدور الهام فى مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة ، لافته إلى أن مصر دائما في صدارة الدول المتبنية للقضية الفلسطينية.